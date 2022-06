Raymond Bourque appuie Joe Sakic et l’Avalanche

L’ancien hockeyeur Raymond Bourque, qui a terminé sa brillante carrière en remportant la coupe Stanley avec l’Avalanche du Colorado en 2001, se range naturellement derrière son ancienne équipe en vue de la prochaine finale.

Bourque souhaite notamment la victoire à son ex-coéquipier Joe Sakic, actuellement directeur général de la formation du Colorado.

Lors de la conquête du grand saladier d’argent il y a 21 ans, le capitaine Sakic avait d’ailleurs posé un geste de grande classe en transmettant le trophée à Bourque pour qu’il soit le premier à le soulever.

«Me permettre de faire ça ce soir-là, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais», a convenu Bourque, dans un long texte publié sur le site web de la Ligue nationale de hockey.

«L'Avalanche est une équipe tellement excitante et tellement amusante à regarder, a par ailleurs noté le Québécois à propos de la présente cuvée du club.

«Elle cognait à la porte lors des trois dernières années, mais n'a pas été en mesure de franchir la deuxième ronde pour une raison inexplicable. [...] C'est super de les voir à nouveau en finale. Je vais assurément me ranger derrière eux.»

À partir de l’Italie

Maintenant âgé de 61 ans, celui ayant disputé plus de 20 saisons dans l’uniforme des Bruins de Boston ne sait toutefois pas s’il sera en mesure de suivre pleinement cette finale entre l’Avalanche et le gagnant de la série opposant le Lightning de Tampa Bay aux Rangers de New York.

Tel que précisé dans le reportage de NHL.com, Bourque et sa femme ont un voyage prévu en Italie afin de souligner leur 40e anniversaire de mariage.

«J'espère être capable de regarder un peu de hockey, mais ça ne sera pas facile, a-t-il convenu avec humour. Je vais suivre les mises à jour et me tenir au courant, c'est certain.»

Avant la tenue de la grande finale, rappelons que le Lightning mène 3 à 2 dans la finale de l’Association de l’Est face aux Rangers. La sixième partie de cette série est prévue samedi, à Tampa.