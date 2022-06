Tony La Russa fortement contesté

Le légendaire gérant des White Sox de Chicago, Tony La Russa, maintenant âgé de 77 ans, ne fait pas l’unanimité auprès des partisans de l’équipe.

Et La Russa a donné de nouvelles munitions à ses détracteurs, jeudi, quand il a accordé, en sixième manche, un but sur balles intentionnel à un frappeur adverse lorsque le compte était d’une balle et deux prises.

Résultat : le joueur suivant Max Muncy a réussi un circuit de trois points et les Dodgers de Los Angeles l’ont ultimement emporté 11 à 9 face aux White Sox.

«Si quelqu’un est en désaccord, c’est la beauté de ce sport, a simplement réagi le gérant, dont les propos ont été rapportés par le site web du baseball majeur. Mais pour moi, ce n’était pas une décision difficile à prendre.»

Le pointage était donc de 7 à 5 pour les Dodgers quand Freddie Freeman est passé du premier au deuxième coussin sur un mauvais lancer du releveur Bennett Sousa. Même si Trea Turner avait encaissé deux prises sur les tirs précédents, La Russa a voulu jouer aux plus fins.

Les statistiques avancées

Avant même le circuit de trois points de Muncy, qui allait donner les devants 10 à 5 aux visiteurs, on pouvait même déjà entendre plusieurs spectateurs rassemblés au Guaranteed Rate Field s’insurger face à la décision de La Russa.

Le gérant a aussi dû faire face aux questions des journalistes après la rencontre. Les réseaux sociaux ont aussi débordé de commentaires peu élogieux.

«Parce que le compte était d’une balle et deux prises? Turner est un joueur que tu évites si tu peux contre un lanceur gaucher, même s’il reste seulement une prise à obtenir, a justifié La Russa. Le premier but était ouvert [pour placer Turner] et Muncy était le gars derrière lui. C’était une meilleure confrontation.»

Malgré les statistiques avancées exposées par La Russa, dont une fiche de 5 en 15 pour Turner cette saison contre les gauchers et un compte d’une balle et deux prises, il demeure contesté. Pour le moins qu’on puisse dire, c'est que le circuit de Muncy l’a fait bien mal paraître.

Une mauvaise décision?

La Russa compte plus de 2800 victoires en carrière comme gérant en saison régulière et trois conquêtes de la Série mondiale (en 1989 avec les Athletics d’Oakland, puis en 2006 et 2011 avec les Cardinals de St. Louis).

Malgré tout, il ne peut obtenir l’absolution complète lorsqu’une décision se retourne contre lui.

Comme il l’a dit lui-même jeudi, c’est la beauté du baseball... Concrètement, les White Sox ne connaissent pas le début de saison souhaité. Ils occupent le troisième rang de la section Centrale de la Ligue américaine, derrière les Twins du Minnesota et les Guardians de Cleveland.

Avant le début d’une série de trois matchs contre les Rangers du Texas à Chicago, de vendredi à dimanche, les White Sox montraient un dossier de 26-29.