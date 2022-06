Vol de catalyseurs à Lévis: deux suspects pourraient avoir fait des dizaines de victimes

La police de Lévis a appréhendé deux individus qui pourraient être notamment responsables de quelques dizaines de vols de catalyseur sur leur territoire depuis plusieurs semaines.

Les vols de catalyseurs sont devenus un véritable fléau dans la région dernièrement, d’après François Gagnon, du Service de police de la Ville de Lévis (SPVL). Particulièrement du côté de l’ancienne ville de Lévis et dans le secteur de Pintendre.

De nombreuses introductions par effraction sur des chantiers de construction, qui ont aussi permis de voler des métaux en tout genre, ont été rapportées au corps de police dans les dernières semaines.

Mais voilà que deux suspects originaires de Lévis, des hommes âgés de 46 ans et de 41 ans, ont été arrêtés dans ce dossier à la suite d’une enquête.

Ils doivent comparaitre au palais de justice de Québec vendredi pour vol de plus de 5000$, méfaits de plus de 5000$, introduction par effraction, vol et recel.

L’enquête est toutefois toujours en cours dans ce dossier puisqu’on croit que ces deux hommes pourraient être responsables de plusieurs événements similaires dans la région depuis un certain temps.

D’autres accusations risquent donc d’être déposées à leur endroit sous peu.