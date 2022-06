MASSÉ, Lucien



Nous sommes peinés de vous annoncer le décès de notre père Lucien Massé, décédé le 24 mai, selon ses dernières volontés avec l'aide médicale à mourir. Nous sommes heureux que ses derniers jours aient été pour lui, comme pour nous, un moment de rassemblement fort en émotions où il a pu faire ses au revoir à tous ses proches.Il laisse dans le deuil ses cinq enfants Monique (Yvan), Nicole (Gilles), Michel (Hélène), Pierre et Lise, la mère de ceux-ci Denise Gosselin, ses sept petits-enfants Marie-Claude, Kim, Véronique, Frédérick, Karyanne, Laurianne et Rachelle, sa conjointe de vie des dernières années Hélène Westhead ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera pour un dernier hommage le samedi 18 juin de 12 h à 16 h 30 au :514 721-4925 - j.a.guilbault@videotron.ca(Stationnement privé à l'arrière du salon)Une célébration de la Parole aura lieu le jour même à 16 h 30 en la chapelle du complexe funéraire.Nous souhaitons qu'un don, aussi petit soit-il, soit fait à la Fondation Santa Cabrini et/ou à la Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal, car ce sont deux institutions qui ont fait beaucoup pour rendre la fin de vie de notre père heureuse et paisible.