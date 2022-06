WENER, Pierre



C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de Monsieur Pierre Wener, survenu à Verdun le 3 juin 2022, à l'âge de 77 ans.Il était le fils de feu Aline Girouard et de feu Gérard Wener. Il était le conjoint de Carole Ste-Marie.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses fils Martin (Stéphanie Gauthier) et Vincent (Nathalie Francoeur) ainsi que ses petits-fils Kévin, David et Mathieu Wener.La famille recevra les condoléances à laLAURENT THÉRIAULT512 RUE DE L'ÉGLISE, VERDUNStationnement et rampe d'accès disponibleswww.dignitequebec.comle samedi 18 juin à partir de 13h. Une cérémonie aura lieu le jour même à 16h au salon.La famille tient à remercier le personnel de l'équipe de soins palliatifs du Centre d'hébergement Champlain pour leur grand dévouement et les excellents soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.