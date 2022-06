ROBITAILLE, Donald



À son domicile de Cowansville, le 22 mars 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Donald Robitaille. Natif de Ville St-Laurent, il était le fils de feu Odilon Robitaille et de feu Emilia Bélanger, et le dernier survivant de sa fraterie.Il laisse dans le deuil son fils, Michael Robitaille (Christine Soltys), leurs enfants, Caroline et Chloe Robitaille, et sa fille, Denise Robitaille (Juan Anico), leurs enfants, Nicolette et Jake Anico ainsi que beaucoup d'amis.La famille vous accueillera au BAR Chez mon oncle, 191 rue Principale, Cowansville, J2K 1J3, le lundi 13 juin 2022 de 16h30 à 17h30.