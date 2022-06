SYLVESTRE, France



À Saint-Hyacinthe, le 6 juin 2022, est décédée Madame France Sylvestre, à l'âge de 64 ans.Outre son époux Richard Robert, la défunte laisse dans le deuil ses enfants: Hugo Bouvier et Maxime Robert.Elle laisse également dans le deuil un frère et une soeur : Daniel (Lucie Wells) et Renée (Réal Chartier), feu Mario (Monique Bousquet), feu Gaëtan, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille de Madame France Sylvestre recevra les condoléances, dimanche 19 juin 2022 de midi à 16h, au2730 avenue BeauparlantUn hommage lui sera rendu à 16h.900 AVENUE BOURDAGES NORDSAINT-HYACINTHEwww.ubaldlalime.com