SABOURIN, Rose-Anna

(née St-Denis)



Le 5 juin 2022, à l'âge de 98 ans, est décédée Mme Rose-Anna St-Denis, épouse de feu M. Germain Sabourin.Elle laisse dans le deuil son fils Gilles (Monique), ses petits-enfants Chantal (Sylvain) et Stéphane, ses arrière-petits-enfants Marc-Olivier (Maryse), Cédric (Jason), Evelyne et Vincent (Émilie), sa soeur Claire, son beau-frère Gilles, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 18 juin à 11h en l'église de Sainte-Marthe (564, rue Principale), suivies de l'inhumation au cimetière de la même paroisse. La famille recevra les condoléances à l'église dès 10h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'hôpital du Suroît seraient appréciés.