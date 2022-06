DORAIS, Francine



À Montréal, le jeudi 9 juin 2022 est décédée, à l'âge de 77 ans, Francine Dorais.Elle laisse dans le deuil ses enfants Florence (Cédric) et Xavier (Mélanie), ses petits-enfants Loïc, Camille, Félix, Livia, Mia et Amélia ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele mercredi 29 juin 2022 à compter de 13h, suivi des funérailles à 15h30.En guise de sympathie, un don en sa mémoire peut être fait à l'Association Québécoise des traumatisés crâniens.