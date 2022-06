BÉLANGER WOOD, Nicole



À Winter Haven, Floride, le 16 mai 2022, est décédée madame Nicole Bélanger Wood, suite à un courageux combat contre la maladie.Fille de feu Fernando Bélanger et de feu Simone Pépin, elle laisse dans le deuil son mari depuis les 55 dernières années, monsieur Robert Wood, ses trois enfants, Robby (Véronique), Jason (Marie) et Jennifer (Jimmy), ses petits-enfants adorés, Alec, James, Victoria, Thomas, Nicholas et Sophia. Prédécédée par son frère Jean-Marie, elle laisse aussi dans le deuil ses soeurs Huguette et Louise ainsi que sa belle-soeur Claudette, neveux et nièces, parents et amis.Nicole a été une épouse, une mère, une grand-mère, une soeur, une amie toujours aimante, généreuse, inspirante pour ceux et celles qui l'ont côtoyée. De nature optimiste, travaillante, chaleureuse, son absence se fait déjà grandement sentir par tous ceux qu'elle connaissait. Elle nous laisse de très bons souvenirs et de merveilleux moments partagés. Elle continuera toujours à nous inspirer.Nicole a oeuvré pendant près de 50 ans comme courtier immobilier. Passionnée par son travail, elle s'est notamment impliquée au conseil d'administration de la Chambre Immobilière du Grand Montréal. Elle a toujours offert un service de première qualité à tous ses clients qui l'appréciaient grandement, leur fidélité en témoignait.La famille recevra les condoléances le samedi 18 juin prochain à l'église St-Brendan, 3542 boul. Rosemont, Montréal, QC, H1X 1K8, de 9h à 11h. Les funérailles suivront à 11h.Vos messages de sympathie peuvent être transmis àjen79jim78@icloud.comAu lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la paroisse St-Brendan.https://www.stbrendanparish.com