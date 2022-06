SCHINCK, Agathe



À la Croisé de l'Est, le 9 juin 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Agathe Schinck, épouse de feu Robert Sauvé, autrefois de Howick.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Richard, Alain (Chrystiane) et Chantal; ses neuf petits-enfants et leurs conjoint(e)s; ses onze arrière-petits-enfants; sa soeur et son frère, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.L'Aquamation a eu lieu au Bio-Crématorium Le Sieur de Granby.60 BOUL. PIE IX, GRANBY, QCTél: 450-777-1414 |www.lesieur.ca - info@lesieur.caUne cérémonie aura lieu dans l'intimité à une date ultérieure.L'inhumation de l'urne aura lieu au cimetière Très-St-Sacrement de Howick.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Fondation québécoise du cancer.www.fqc.qc.ca