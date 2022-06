RICHARD, Jean Guy



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Jean Guy Richard, décédé le 21 mai 2022 à l'âge de 73 ans.Jean Guy fut le conjoint de feu Louise Lavallée et laisse derrière lui ses enfants, Dominique (Denis) et Christian, ses petits-enfants, Carryanne, Yasmine et Maxim, ses 5 arrière-petits-enfants, nièces, neveux ainsi que plusieurs amis.Les funérailles auront lieu le jeudi 16 juin 2022 en l'église Très-Sainte-Trinité (145, avenue St-Charles, Vaudreuil-Dorion) à 14h, la famille y recevra les condoléances de 13h à 14h.