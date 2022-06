LAURENDEAU, Guy



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Monsieur Guy Laurendeau, fils de feu Alexandre Laurendeau et de feu Maria Simard, le 31 mai 2022, à l'âge de 91 ans.Il laisse dans le deuil sa conjointe Annette Bardier McNamara, ses filles Julie Laurendeau (Émile) et Louise Laurendeau, ses belles-filles Nycole McNamara (Claude) et Francine McNamara (Gérald), sa petite-fille adorée Audrey McNamara-Blouin, plusieurs autres petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, au 6700 rue Beaubien Est, Montréal, QC, H1M 3E3le vendredi 17 juin 2022 de 14h à 17h ainsi que de 19h à 21h. Une cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 18 juin 2022 à 10h au même endroit.