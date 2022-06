DUMBERRY, Martine (née Bélanger)

DUMBERRY, Martine

Le jeudi 27 janvier 2022, à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Martine Bélanger, de Vaudreuil-Dorion.Elle laisse dans le deuil son époux René Dumberry, ses deux fils Patrick (Caroline) et Jonathan (Caroline), ses petits-enfants Jenny, Gabriel et Alexy, ses trois soeurs Jeannine (feu Denis), Suzanne (Jules) et Sylvie (Michel), son frère Daniel (Claire), ainsi que tous ses autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis, en présence des cendres, le vendredi 17 juin 2022 à 13h, en l'église Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion, suivi du service religieux qui sera célébré à 14h.La famille remercie le département d'oncologie de l'Hôpital du Suroît pour les bons soins prodigués depuis six ans. Un merci tout spécial aussi au personnel du CLSC de Vaudreuil-Dorion pour leur grand dévouement. Des dons à ces deux organismes seraient grandement appréciés.www.aubryetfils.com