PRIMEAU, Rachel

(née Laberge)



À Châteauguay le 1er juin 2022, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Rachel Laberge, épouse de M. Grégoire Primeau.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Lise (André), Carole (André), Elaine (Serge) et François (Sylvie), ses petits-enfants Marie-Claude, Francis, Arianne, Alexandre, Patrick, Mathieu et Valérie ainsi que leurs conjoints(es), ses arrière-petits-enfants, sa soeur Suzanne (Chuck), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 18 juin 2022 de 9h à 11h au :STÉPHANE GENDRON110 RUE ST-LAURENT(angle Richardson)BEAUHARNOIS, 450-225-2200Une liturgie de la Parole suivra à 11h en la chapelle du salon.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don au Centre multifonctionnel Horizon de Léry.centre-multifonctionnel-horizon.ca