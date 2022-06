BOISVERT, Jean-Yves



S'est éteint paisiblement le dimanche 1er mai 2022, au bel âge de 84 ans, au campus Civic de l'Hôpital d'Ottawa. Retraité de la fonction publique du Canada, Jean-Yves fut l'époux bien-aimé de Gisèle (née Trudeau), le père adoré d'Hélène (Ian) et Diane (Gary), le grand-père dévoué de Jonathan, Myreil, Sarah et Grace, l'arrière-grand-père de Ahmed, Samyia et Sophia, le frère de Pierre, Michèle, Alain et prédécédé par son frère Gaëtan. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces.Ses funérailles auront lieu à la cocathédrale Saint-Antoine de Padoue, à Longueuil (55, rue Ste Élizabeth) le mardi 14 juin 2022 à 13h30, suivies de l'enterrement de ses cendres au Cimetière de Saint-Antoine-de-Padoue.Un don à sa mémoire à une oeuvre de charité de votre choix et l'expression de vos bons souvenirs peuvent se faire sur le site Internet de la :www.Kellyfh.ca