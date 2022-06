GLOBENSKY, Gilles



À Montréal, le 31 mai 2022, à l'âge de 90 ans, est décédé Gilles Globensky, époux depuis plus de 60 ans de Micheline Robichaud.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Manon, Marc (Hélène Dagenais) et Luc (Marie-Soleil Lavoie) ainsi que cinq petits-enfants, ses soeurs Monique et Louise, son frère Michel (Cécile Dumouchel) et plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 18 juin 2022 de 13h30 à 15h30 au complexe funéraire :Une messe aura lieu ce même jour à 15h30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du poste de garde E au 1N et des soins palliatifs de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal pour leurs soins attentifs.Au lieu de fleurs, un don en sa mémoire à la Fondation de l'Hôpital serait apprécié.