VALLIÈRES, Robert



À Montréal, le jeudi 9 juin 2022, est décédé à l'âge de 82 ans, M. Robert Vallières.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs, Rose, Rita, Louisette, Jean-Claude, Jean-Paul, Jean-Charles, Raymond, Gaston et leurs conjoints(es), ses nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 18 juin 2022, de 8h à 11h suivi de la cérémonie directement au salon du complexe. L'inhumation au Cimetière Le Repos St-François d'Assise aura lieu à une date ultérieure.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation Québécoise du cancer seraient appréciés.