DAIGNEAULT, Jean-Yves



À Longueuil, le 2 juin 2022, à l'âge de 93 ans est décédé M. Jean-Yves Daigneault, époux en premières noces de feu Denise Campeau et en 2èmes noces de feu Fernande Villeneuve. Il est aussi parti rejoindre ses enfants Yvan et Jocelyne.Il laisse dans le deuil ses fils Benoit, Serge (Ilham), ses petits-enfants, Frédéric, Sébastien, Charlotte, Juliette, ses arrière-petits-fils, William, Mathieu et Jérémy, ses soeurs Desneige et Carmen, son frère Michel, son gendre Denis, ses cousins et cousines, ses neveux et nièces ainsi que parents, ancien collègue de travail et amis.La famille vous accueillera à :505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5le dimanche 19 juin 2022 à partir de 13h, suivi des funérailles à 16h à la chapelle du complexe funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.