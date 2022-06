L'ÉCUYER, Céline



Entourée de sa famille à son domicile de Saint-Philippe, le 2 juin 2022 à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Céline Morency, fille de feu Richard L'Écuyer et feu Marcelle Hébert.Elle laisse dans le deuil son époux Paul Morency, ses 4 enfants : Claude (Lysa-Maria), Josée (Ghislain), Sylvie et Sylvain (Étienne). Elle laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants : Jean-François (Joany), Sabrina, Marie-Claude, Maxime, Nicholas, Carolanne (Pierre-Mathieu) et son arrière-petite-fille Ëva. Elle laisse également dans le deuil sa soeur Sylvie (Jean-Claude), ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées, le samedi 18 juin 2022 à 14h à l'église St-Philippe au 2750, route Edouard VII, St-Philippe, J0L 2K0.¸ La famille vous recevra pour les condoléances dès 12h au même endroit.La famille tient à remercier toute l'équipe des soins palliatifs à domicile du CLSC Kateri pour leurs bons soins et leur support ainsi que de son médecin de famille Dr Luc Déziel.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer.