GUÉNETTE née RICHER, Diane



À Laval, le 5 mai 2022, à l'âge de 72 ans, est décédée Madame Diane Guénette.Elle laisse dans un profond deuil son époux Jacques Guénette, ses enfants Jacques Jr, Hugues, Annie, leur conjoint Lynn, Julie et Christian, ses petits-enfants Kym (Éric), Kara, Alex, Marie-Ève (Antoni), Audrey Ann (Jérémie), Justine, Maxime, Amélie, Annabelle, ses arrière-petites-filles Emma et Livia, ses belles-soeurs Lorraine (André), Danielle, Réjanne (feu Michel), Nicole, ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille tiendra, pour parents et amis, une célébration à sa résidence chérie du 1328, rue D'Osaka à Laval, le samedi 18 juin 2022, à compter de 11 heures, avec une courte cérémonie vers 18 heures, suivie de bouchées et rafraichissements.Diane aimait le printemps et le retour des fleurs, nous vous proposons un code vestimentaire coloré !Pallia-Vie recevra vos dons avec plaisir :en remplacement des arrangements floraux traditionnels, pour ceux qui le désirent.