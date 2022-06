LE BLANC (BUJOLD), Hélène



À son domicile, le 22 janvier 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Hélène Bujold, épouse de M. Candide Le Blanc.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Dolorès, Yvan et Anne (Lise), son frère Gonzague (Carole), son beau-frère Roch-André, ses petits-enfants Jessica, Rachel, Benoît et Ghislain, ses arrière-petits-enfants Jack, Lexie et James, neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 18 juin dès 10h, en l'église St-Paul l'Ermite (377, rue du Village, Repentigny). Les funérailles auront lieu la même journée à 11h.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.www.salonsfunerairesguay.com