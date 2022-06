PAQUIN (née Michaud), Cécile



Le 2 juin 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée Cécile Michaud, épouse de feu Henri Paquin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierrette Lamoureux (feu François Tanguay), Diane Paquin (Jean Dugas) et Johanne Paquin (Pierre Myre), ses petits-enfants Marie-Josée, Nathalie, Pascal et Stéphane, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 23 juillet 2022 de 15h30 à 16h, suivi de la cérémonie dès 16h en la chapelle de505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5450 463-1900