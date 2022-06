BOURDEAU, Colombe



De Saint-Lambert, originaire de Sainte-Clotilde-de-Châteauguay, est décédée Colombe Bourdeau, le 5 juin 2022, à l'âge de 97 ans.Elle était la fille de feu Théodat Bourdeau et feu Marie Anne Boyer, et la soeur de feu Florina (feu Eddy Marcil), de feu Jeanne D'Arc, de feu Reynald, de feu Roger (feu Jeannette Raymond), de feu Laure-Annette (feu Fabien Lavoie), de feu Sylva (Lucille Bétournay), de feu Noëlla (Denis Lussier), de Noël (feu Lucie Bonhomme) et de feu Soeur Liliane, SNJM.Outre son frère, Noël Bourdeau, sa belle-soeur et son beau-frère, elle laisse dans le deuil ses nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de Sainte-Clotilde-de-Châteauguay (2416 chemin de l'Église, Sainte-Clotilde-de-Châteauguay), le samedi 18 juin 2022, dès 10 h, et les funérailles suivront à 11 h.COLLINS CLARKE MacGILLIVRAY WHITE