ST-PIERRE ROY, Cécile



À Montréal, le 3 mai 2022, à l'âge de 94 ans est décédée Mme Cécile Roy, épouse de feu Robert St-Pierre.Elle laisse dans le deuil ses fils André (Diane) et Normand (Francine), ses petits-enfants Julie, Martine, Simon (Jessica) et Guillaume (Geneviève), ses arrière-petits-enfants Eloi, Adam, Justine et Anne ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au :15005 RUE SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC, H1A 3X1514-498-7682Condoléances : www.cfdt.cale samedi 18 juin de 13h à 16h suivi du service funéraire en la chapelle du complexe.