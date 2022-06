GRAHAM, Hélène J.

(née Sauvageau)



Hélène a été libérée de sa bataille ardue contre la maladie d'Alzheimer, le 27 mai 2022, à l'âge de 93 ans.Elle a rejoint son époux feu Neville V. Graham, sa soeur bien-aimée feu Yolande Quon, son frère feu Maurice Sauvageau et sa mère feu Germaine Sauvageau (née Bousquet).Ses enfants Linda, June, Carole et Richard prévoient organiser un service religieux et une cérémonie commémorative à une date ultérieure.