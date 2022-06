MATHIEU, Jacques



De Lavaltrie, le 7 juin 2022, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Jacques Mathieu.Il laisse dans le deuil ses enfants: Isabelle (Benoit) et Sébastien, ses petits-enfants Florence et Xavier, son frère Richard (Chantal) et sa soeur Diane (Yvon), ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 19 juin de 10h à 12h au :Une cérémonie suivra à 12h en la chapelle.