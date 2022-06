Corsair soulagée de l’échec de l’achat de Transat par Air Canada

L’échec du projet d’acquisition de Transat par Air Canada n’est pas sans avoir plu à la société aérienne française Corsair qui reprend ses activités à Montréal après deux ans de pause forcée.

• À lire aussi: Une compagnie aérienne française facilite le transport des étudiants canadiens

• À lire aussi: Air Canada: des centaines de vols annulés en une semaine

« Je pense que si Air Canada et Transat s’étaient consolidées, il y aurait eu clairement une position dominante de ce nouvel acteur qui aurait causé tout un tas de difficultés », a confié au Journal cette semaine Julien Houdebine, directeur commercial et réseau de Corsair.

Muette à ce propos jusqu’à présent, la direction du voyagiste français ne cache pas avoir fait valoir cette opinion lorsque les autorités réglementaires européennes et canadiennes l’ont consultée dans le cadre de leur enquête sur les risques d’une telle transaction pour les consommateurs.

Projet mort-né

Pour mémoire, malgré les réserves importantes exprimées par le Bureau de la concurrence, le projet de fusion d’Air Canada et Transat avait obtenu le feu vert du gouvernement canadien.

Mais, devant le rejet attendu de la Commission européenne, les deux entreprises avaient finalement préféré battre d’elles-mêmes en retraite.

Résultat : le projet de fusion a officiellement été abandonné par les transporteurs il y a un peu plus d’un an, soit le 2 avril 2021.

Armés pour la concurrence

« Nous, la concurrence, on l’a toujours accueillie sereinement, a ajouté M. Houdebine, de passage à Montréal. On sait que nous avons les armes pour y répondre, on sait faire des offres tarifaires très qualitatives. On sait que nous avons un bon produit [...]. On sait exister sur ces routes-là, même avec la concurrence de compagnies bien plus grosses que nous. »

« Mais effectivement, poursuit le représentant de Corsair, je pense que c’est une bonne chose qu’il n’y ait pas eu de rapprochement [entre Air Canada et Air Transat], ce qui aurait soulevé des questions de position dominante. »

De retour chez nous

Après deux ans d’absence, provoquée entre autres par les restrictions liées à la COVID-19, Corsair revient sur le territoire québécois avec une flotte rajeunie (composée exclusivement d’Airbus A330) et de liaisons quotidiennes entre Montréal et Paris.

Les publicités de l’ancienne propriété de TUI ont envahi les abribus de la métropole avec des offres d’appel (sans bagage en soute) de 715 $ (avant taxes) pour un aller-retour entre les deux villes. À l’intention des étudiants, un vol simple (avec deux bagages de 32 kg en soute) est offert à 450 $.

Ça se bouscule vers la France

Présente à Montréal depuis 2005, Corsair fera face, comme à l’habitude, à une concurrence féroce d’autres transporteurs sur cette même liaison. Outre Air France et Air Canada, Air Transat propose toute une variété de destinations.

En plus de desservir Paris de Montréal, jusqu’à trois fois par jour, Transat propose des vols directs vers de nombreuses villes de province, dont Nice, Marseille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et Bâle-Mulhouse.

Malgré une hausse importante de revenus, Transat a dévoilé jeudi une perte nette de 98,3 millions $ au deuxième trimestre de 2022, comparativement à 69,6 millions de dollars au même trimestre en 2021.