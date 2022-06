Dans l'univers musical de Jérôme 50

Souligner l’amour des mots chez Jérôme 50 relève de l’euphémisme.

Le jeune auteur-compositeur-interprète pousse cette passion jusqu’à rédiger un dictionnaire relevant les expressions des jeunes Québécois en guise de mémoire de maîtrise.

Bien sûr, cet amour des mots résonne dans ses préférences musicales depuis toujours.

Avec «Tokébacitte», tu voulais parler aux gens qui «chauffent des tracteurs». Quel autre chanteur le fait aussi bien que toi?

Je suis allé voir Sir Pathétik à Trois-Rivières au mois d'avril. J’ai découvert Ced Auger ce soir-là. Ced Auger et Sir Pat, je trouve qu’ils parlent à plus de monde que nous autres, les jeunes intellectuels, poètes des centres-villes.

En ce moment, je suis en train de boire un espresso de café malabar importé avec un «spliff» dans le quartier Saint Jean Baptiste... Tous les paramètres sont réunis pour que je m'adresse à quelqu'un qui fait sa maîtrise en philosophie. (Rires)

C'est ton grand-père qui t'a appris la guitare. Qu’est-ce qu’il écoutait?

Il venait de Saint-Tite. C’est un amateur de country et de western.

Les premières chansons que tu as jouées à la guitare?

Hank Williams, Johnny Cash. J'ai commencé avec le country. Les fameux sol-do-ré. J’écoutais beaucoup Les Cowboys Fringants, dans le temps de «La grand-messe». Mon éveil musical, c’est probablement fait avec «La grand-messe». C’est «fuckin’» bon comme album. Il y a «Ti-Cul», «Plus rien», «Les étoiles filantes», «8 secondes», «La Reine».

Aussi, «Agnus Dei» de Gros Méné, pour moi c’est un chef-d'œuvre musical québécois. Je l’écoute de A à Z. Pour moi, c’est une expérience unique.

Tu écoutais quoi quand tu étais plus jeune?

En sixième année, je suis tombé dans le pop-punk. Je suis un grand «fan» de NOFX. Entre autres pour les textes. C’est politique. Encore une fois, ça parle au peuple. Ils parlent des mendiants, des drogues, de sexe, d'alcool, des travailleurs de l'industrie.

J'écoutais aussi Avril Lavigne. L’album «Let Go» avec «Complicated», je l'écoute encore, c'est super bon. Sinon, j’écoutais aussi Simple Plan, Sum 41...

Après ça on peut tomber dans l’emo niché. Un groupe qui a forgé ma plume c’est Cute Is What We Aim For. C'est des paroles super colorées. C'est vraiment une belle poésie.

Un autre band qui m'a influencé, Owl City. Ils ont fait le hit «Fireflies». C’est comme un peu électro (chantant): «I’d like to make myself believe...» C’est comme de l’électro-pop super bonbon. Mais les paroles sont super bonnes.

Tu as fait un album de camp de jour, tu as travaillé sur l'album des chansons de «Passe-Partout»... C'est quoi ton top des albums de musique pour enfants selon toi?

Il y en a un qui s’appelle «Vacances à tue-tête». C’est un trio jazz avec une chorale d'enfants. Le trio s’appelle Le Triospirale. C’est vraiment «fucké». Des fois c’est un peu psychédélique.

L’autre qui m'a inspiré le camp de vacances c’est la chanteuse MØ... Elle est Danoise. Je suis allé la voir Boston à deux reprises. C'est vraiment comme une icône pop pour moi. Elle est punk dans l'âme. Elle est rebelle.

Quand tu jouais de la musique dans la rue dans le Vieux-Québec, c'était quoi les reprises que tu interprétais?

«Salvation Army», «The Ring of Fire» de Johnny Cash. Aussi, «Ski-Doo» de Gros Méné. J'avais un «crowd» d'environ 30 ou 40 personnes et quand je faisais «Ski-Doo» et tout le monde trouvait ça drôle, mais personne ne connaissait Gros Méné. Ou pas grand monde.

Après ça, une toune d’Elvis, «Heartbreak Hotel». «Belzébuth» des Colocs. C’est toujours l’«fun» de jouer les Colocs dans la rue. Tout le monde peut chanter et danser.

Tu as repris un poème de Nelligan en musique. Est-ce qu’il y a un autre poète que tu pourrais reprendre éventuellement?

Gauvreau, il y a de quoi dans la sonorité de ses poèmes. Tu peux pas rester insensible quand Gauvreau parle. Dans une de mes prochaines chansons que j’ai même pas fini d’écrire, je fais un clin d'œil à Gauvreau.

Puisqu'on parle de poésie, ton parolier ou parolière fétiche c’est qui?

Mon numéro un, c’est Brassens. C'est le plus grand génie de la poésie francophone à mon sens.

Tu fais souvent référence à certaines substances... Quel album s'écoute le mieux sous l’influence de certaines substances?

Tu connais Angus and Julia Stone? Angus Stone a eu un projet du nom Lady Of The Sunshine. L’album «Smoking Gun». L’album est comme entre un genre d’indie-folk et le stoner rock. C’est vraiment un bon album. Je l'écoute avant de me coucher.

Tu as déjà dit que tu voulais que ta carrière dure 50 ans. Quel artiste avec une longue carrière apprécies-tu particulièrement?

Richard Desjardins est toujours pertinent. Ses chansons vont vraiment bien vieillir. Notamment «Les Yankees», «Le prix de l’or».

Une chanson que tu aurais aimé écrire?

«Chanson pour l’Auvergnat» de Brassens.

Ton été ressemble à quoi?

Il y a quelques spectacles qui n’ont pas été dévoilés. Sinon, j’écris un dictionnaire. L’été, je me promène avec mon dictionnaire dans les parcs un peu partout au Québec. Quand je vais faire un «show» quelque part, je «spotte» un parc où il y a des jeunes et je leur demande s’ils ont des mots à ajouter dans mon dictionnaire du français québécois jeune. C’est un dictionnaire «chilleur». C’est un gros ouvrage pour ma maîtrise en linguistique.