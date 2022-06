De beaux cadeaux pour la fête des Pères

Dimanche prochain, soit le 19 juin, ça sera la journée annuelle des paternels. Pour faire plaisir à un adepte de chasse et de pêche, voici quelques suggestions qui réjouiront l’être aimé.

Au courant

Photo courtoisie

Grâce au panneau solaire Énergie Biolite ultramince de 5 watts ou la version pliable de 10 watts, votre papa pourra emmagasiner 3200 mAh d’énergie qu’il pourra utiliser plus tard, au moment où il en aura vraiment besoin, pour recharger son téléphone, sa tablette, etc. Le plus petit modèle mesure 10.12” x 8.19” x 0.94” et ne pèse que 13,76 onces. Le 10+ a exactement la même taille et pèse 19,36 onces.

Prix : 100 $ et 150 $

En tout confort

Photo courtoisie

Pensés, dessinés et conçus pour assurer un niveau supérieur de confort et de protection, les chandails à manches longues XPEL Tec de Gill sont fabriqués avec un tissu à base végétale traité pour être à l’épreuve de l’eau et des taches. En plus d’être léger, le matériel XPel évacue l’humidité, sèche rapidement et propose une protection solaire UPF 50+ UV. Ses deux coloris camouflage à la mode plairont à coup sûr.

Prix : 110 $

Pour se fondre

Photo courtoisie

Le nouveau patron de camouflage Ovix est maintenant offert dans plusieurs gammes de vêtements performants de Browning. Il s’agit, selon les concepteurs, de l’amalgame de couleurs le plus judicieux et versatile pour se fondre dans le décor, peu importe la saison ou le type d’environnement forestier. Les diverses nuances de brun, de gris et de vert dissimulent bien la forme humaine de papa dans l’arrière-pays.

Prix variés

Bien propre

Photo courtoisie

Pour aider votre paternel à bien nettoyer ses armes, offrez-lui l’ensemble Hoppe’s BUOXCN Deluxe dans un beau boîtier de bois. Le kit comprend une tige en laiton en trois sections, des brosses, des goupilles, des embouts fendus, des tampons lubrifiés, de l’huile et du liquide de nettoyage spécialisé et un livret explicatif. Bref, tout ce qu’il faut pour que sa carabine et son fusil soient propres et fonctionnels.

Prix : 75 $, moins le rabais postal de 20 $

Pour tout voir

Photo courtoisie

Grâce au système optique tout en verre entièrement multicouche des jumelles Bushnell Légende 10X42, l’être aimé obtiendra une vision à longue portée améliorée au niveau des contrastes, de la résolution et de la transmission de la lumière. Sa construction étanche IPX7 est testée par immersion et son indice Rainguard lui permet d’affronter les pires éléments qu’on retrouve en nature.

Prix : 200 $, moins le rabais postal de 20 %