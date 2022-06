TREMBLAY, René



C'est avec un profond chagrin que nous vous annonçons le décès de M. René Tremblay survenu le 23 mai 2022 à l'âge de 87 ans, époux de feu Mme Pierrette Tremblay.Il laisse dans le deuil ses enfants Joanne (Claude), Manon (Pierre), Michel (Ginette) et Lyne (Théo), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses deux soeurs Elizabeth et Léonne, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 18 juin dès 11h à l'église Sainte-Famille de Boucherville, suivi d'une célébration religieuse à midi.