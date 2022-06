GRENIER, Wilbrod



À LaSalle, le 14 janvier 2022, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Wilbrod Grenier, rejoignant ainsi son épouse feu Lise Grenier née Lamarre.Il laisse dans le deuil ses enfants Diane (Christian Roy), Réjean (France Jolicoeur), Denis (Hélène Deveaux), Réal (feu Cynthia Labrie) et Suzanne (Gaétan Lamarche), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église des Sts-Anges de Lachine, le vendredi 17 juin à 9h, suivi des funérailles à 10h. Inhumation au cimetière de Lachine en toute intimité en présence de la famille immédiate.La famille tient à remercier tout le personnel des Floralies Lachine pour leurs bons soins prodigués durant les dernières années de sa vie.514-639-1511 | www.jjcardinal.ca