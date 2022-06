LEMIEUX née PERREAULT

Laurette



De Cherstey, le 3 juin 2022, à l'âge de 97 ans et 2 mois, est décédée Mme Laurette Perreault Lemieux, épouse de feu M. François Lemieux.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gaétan (Pierrette), Ghislaine (Claude), Normand, Elise (Yvon), Danielle (Michel), Lauriette (Roch), Ginette (Louise), Manon (Mike) et Monique (Etienne), ses quinze petits-enfants, ses vingt-et-un arrière-petits-enfants, son frère Jean (Flora), neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au:384, RUE DU VILLAGELE GARDEUR (REPENTIGNY)Le vendredi 17 juin de 9h à 12h et de 13h à 15h. Une cérémonie aura lieu au salon, la même journée à 15h, suivie de l'inhumation au cimetière de St-Paul l'Ermite.