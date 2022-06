LANGLOIS, Gilles



À Laval, le 28 mai 2022, à l'âge de 89 ans est décédé Gilles Langlois, natif de Montréal, époux de feu Flora Mailhot.Il laisse dans le deuil ses enfants Michel, Jocelyne (Vincent) et Jean, ses petits-enfants Jérémie, Santia et Noa ainsi que de nombreux parents et amis.Il sera exposé au complexe :le dimanche 19 juin dès 12 h ; une liturgie de la Parole sera célébrée à 18h au salon même.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.