CHAPDELAINE (née Terrault)

Jacqueline



À Montréal, le 2 juin 2022, à l'âge de 97 ans, est décédée Jacqueline Terrault Chapdelaine, épouse de feu André Chapdelaine.Elle laisse dans le deuil ses enfants Guy (France), Diane, (Michel), Serge (Catherine) et Yves (Manon), ses petits-enfants Francois (Maude), Benoit (Sarah), Marc, Marie-Josée (Yan), Christian (Julie), Stéphane, Samuel, Audrey (Maxime) et Camille, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Marcelle, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le samedi 18 juin 2022 de 13h à 17h, une célébration commémorative suivra au même endroit à 17h.Un merci particulier aux personnels des soins infirmiers de la Cité-Rive et soins palliatifs du Pavillon Rosemont.Un don à la Fondation du cancer du sein serait apprécié.