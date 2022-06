LEBREUX, Joseph Arthur



À Greenfield Park, le 4 juin 2022, est décédé à l'âge de 96 ans, monsieur Arthur LeBreux, époux de feu Reine Montembault.Il laisse dans le deuil ses enfants, Pierre (Diane Traversy), feu Monique, Suzanne (Gilles Sinclair), Danielle (Réjean Champagne), Sylvie, ses petits-enfants Philippe et Geneviève Lafaille, Sylvain, Benoit et Annie Champagne, Gabrielle Le Breux, ses arrière-petits-enfants ainsi que ses neveux et nièces.Nous aimerions remercier particulièrement Janine Delisle pour la sollicitude dont elle a fait preuve envers notre père durant de nombreuses années.La famille vous recevra le samedi 18 juin 2022 de 10h00 à 11h00 à l'Église St-Jean-de-Matha, 2700 rue Allard, Montréal, H4E 2L8. Une messe sera célébrée ce même jour à 11h00. Un goûter sera servi après la cérémonie au :Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.