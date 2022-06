TARDIF, Jacqueline



À Montréal, le 21 mai 2022, à l'âge de 81 ans, est décédée Jacqueline Tardif, épouse de Gino Di Tomasso.Elle laisse dans le deuil ses enfants Serge, Éric (Josée), Annie (Éric) et Denis Di Tomasso, ses petits-enfants Thalie (Mathieu), Danik, Emily, Rosalie et Anabel, son arrière-petit-fils Loric, son frère Raynald et ses soeurs Marie-Laure, Rose-Aimée et Lise Tardif autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances, le samedi 18 juin à compter de 11h au:MONTRÉAL 514-353-9199www.salonfunerairelfc.comUne liturgie de la Parole, sur place, sera célébrée à 14h, suivie de l'inhumation des cendres à notre columbarium Du Souvenir.Selon ses volontés pas de fleurs, mais un don, en sa mémoire, à la Fondation du CHUM.