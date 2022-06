ROVETO, Jean



Le 4 juin 2022, est décédé M. Jean Roveto, époux de feu Mme Pauline Calabrese.Il laisse dans le deuil son fils John Roveto (Debbie), ses petits-enfants John August Roveto (Aimee) et Christina Roveto (Christian), ses arrière-petits-enfants Jakob, Noah et John Carlo; ainsi que plusieurs nièces et neveux.Les visites auront lieu à la :le jeudi 16 juin 2022 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le vendredi 17 juin de 10h à 11h, suivi du service funéraire à 11h. L'inhumation aura lieu au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.En lieu de fleurs, un don à la Résidence de soins palliatifs Teresa Dellar serait grandement apprécié.