LAFRANCE, Rollande



(née Chartrand)C'est avec immense tristesse que la famille Lafrance vous annonce le décès de Rollande Lafrance (née Chartrand) survenu le 30 mai 2022 à Ottawa. Elle était l'épouse de feu Romuald Lafrance et la mère bien-aimée de feu Francine Lafrance.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Estelle, Bernard (Louise), Nicole et Diane (feu Luc Ouimet); ses petits-enfants : Jean-François, Marie-Annik, Karine et Pierre-Luc; et ses trois arrière-petits-fils : Gabriel, Adrien et Daniel.Conformément à ses souhaits, il n'y aura pas de funérailles. La famille célèbrera la vie de Mme Lafrance en toute intimité à une date ultérieure.Si vous le désirez, vous pouvez faire un don à la Fondation du coeur ou à l'Institut du coeur d'Ottawa en souvenir de Mme Lafrance.www.heritagefh.ca