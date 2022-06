Fire Island: sympathique, mais sans plus

En dévouant toutes ses énergies à créer une comédie romantique inclusive en tous points, Fire Island semble avoir négligé un élément primordial : l’humour.

Mettons d’abord une chose au clair : non, Fire Island n’est pas un mauvais film. On passe même un moment somme toute agréable durant ses quelque 100 minutes. Le problème ? Tout souvenir semble s’évaporer sitôt le générique arrivé.

Cette nouvelle comédie, débarquée sur Disney+ il y a quelques jours, nous transporte tout droit vers Fire Island, destination de prédilection de la communauté LGBT située au large de New York. C’est sur cette île mythique qu’une bande d’amis vivront une semaine mouvementée avec un enchaînement d’événements et de situations faisant écho à ceux de Pride and Prejudice, classique de Jane Austen ici revu à travers un prisme aux couleurs de l’arc-en-ciel.

Stéréotypes éculés

La prémisse de Fire Island, à l’instar de sa bande-annonce, laissait présager une comédie mordante, caustique et irrévérencieuse. Un Bridesmaids masculin et queer, quoi. Mais la réalité est tout autre. L’humour y est on ne peut plus classique, voire ringard. On rit à peine de ces gags faciles s’appuyant trop souvent sur des clichés et stéréotypes éculés, sans la moindre finesse.

Heureusement que la distribution arrive à sauver la mise avec son énergie contagieuse et son charme indéniable. On sent une réelle chimie entre les Bowen Yang, Joel Kim Booster (également scénariste) et Conrad Ricamora, chose qui nous permet de garder un intérêt dans ces chassés-croisés amoureux prévisibles. À défaut d’être drôle, c’est attendrissant. C’est toujours ça de gagné.

C’est donc avec un vague arrière-goût de déception qu’on quitte ce Fire Island qui peine à remplir ses promesses. Les amateurs du genre auront (on l’espère !) plus de chance avec Bros, autre comédie romantique queer attendue sur nos écrans en septembre prochain.

Fire Island ★★1⁄2