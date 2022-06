Francos de Montréal: France D’Amour, toujours aussi énergique

Pour son retour aux Francos, France D’Amour a invité le public à un survol endiablé de ses trente ans de carrière, samedi soir, sur la scène Loto-Québec, devant une foule dense et réactive.

Après un départ énergique avec «Je n’irais pas ailleurs», France D’Amour a annoncé les couleurs. «Ça fait plaisir de vous voir, a-t-elle lancé. Ceux qui me connaissent savent que je parle beaucoup entre les chansons, que je fais de l’humour et que je sacre. Mais ce soir, ce ne sera pas ça. On va mettre l’accent sur la musique.»

Elle a enchainé avec une série de succès tirés de son répertoire impressionnant, tels que «Je me suis perdue», «Que des mots» ou encore «Amour et rock’n’roll», chanson qu’elle a dédiée à l’amour de sa vie, celle qui lui a permis de devenir meilleure, sa guitare.

Après «J’entends ta voix», France D’Amour s’est lancée dans un défi avec ses musiciens. «On va essayer de faire le plus de chansons possible en quelques instants, comme au début de l’émission «En direct de l’univers», a-t-elle annoncé. Comme si vous changiez de poste de radio, mais que c’était toujours moi qui jouais.»

Entourée de trois musiciens et deux choristes, elle a enchainé des extraits de «Solitaire», «Si c’était vrai», «Boomerang» de Kevin Parent, «Laisse-moi la chance», «Je t’aime encore», «Bohémienne», «Le cœur est un oiseau», de Richard Desjardins, pour finir avec son incontournable «Animal».

Si elle a mis son répertoire en vedette, elle n’a pas oublié les grands classiques du rock québécois en français en interprétant des classiques comme «Câline de blues», «Je lâche pas», «J’entends frapper»... Il soufflait comme un air de fête nationale en avance durant la séquence, le public n’hésitant pas à reprendre les refrains avec elle.

Regrettant qu’il n’y ait pas de concours de musiciens, à l’image de «Star Académie» ou «La Voix», la chanteuse a ensuite lancé un concours amical entre ses trois musiciens, qui s’en sont donné à cœur joie, chacun à leur tour. Une version assez intense de «Vivante» a conclu le concours.

Pour terminer la soirée, elle a ressorti sa ballade «Ailleurs», qui figurait sur son premier album en 1992, avant de conclure en émotion avec sa touchante chanson «Mon frère».

Après trente ans de carrière, la fougue, l’audace et l’énergie de France D’Amour procurent toujours autant de bonheur au public.

Briser la glace

En début de soirée, Caracol a brisé la glace avec les chansons de son nouvel album, «Tout est différent», sur la grande scène de la Place des festivals.

Après la pièce-titre plutôt planante en ouverture, elle a invité le public déjà très nombreux à se déhancher sur les rythmes reggae de «Moto», avant que le rappeur Jake, membre de Ragers, la rejoigne sur scène.

Plus tard, KNLO est venu groover sur la chanson «Eden», et Eli Rose a chanté en duo «Vodka».

Accompagnée de Seb Ruban, Caracol a pu dévoiler ses nouvelles chansons sur scène, dont certaines qu’elle faisait pour la première en public, comme «Meilleurs ailleurs» ou «Pupille».

Elle a évidemment ressorti quelques classiques, comme «Escaliers dorés» ou «Flooded Field», ou encore sa reprise de Niagara, «Pendant que les champs brûlent».

Malgré des textes parfois plus profonds, comme «Non merci», Caracol délivre une musique festive et chaleureuse, qui donne envie de s’aérer et de bouger. Un concert parfait pour débuter une belle soirée d’été.