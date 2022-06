Gabriel Moreno excelle à ses débuts, mais les Blue Jays s'inclinent

Les débuts de Gabriel Moreno dans le baseball majeur ont été gâchés par une excellente sortie de Beau Brieske, qui n’a pas accordé de point en près de six manches dans un gain de 3 à 1 des Tigers contre les Blue Jays de Toronto, samedi à Detroit.

• À lire aussi: MLB: un premier départ compliqué pour Shane Baz

Moreno, qui se classe comme le quatrième meilleur espoir des ligues majeures, a certainement bien paru. Au bâton, il a frappé un simple en neuvième manche avant d’inscrire le seul point des siens grâce à un coup sûr de George Springer quelques instants plus tard.

«Je suis très ému, a avoué Moreno, dont les propos ont été repris par le quotidien Toronto Sun, après la rencontre. Je vais me souvenir de ce moment toute ma vie. Wow! Que dire de plus?»

Le receveur a également aidé le partant Kevin Gausman (5-5) à bien paraître; ce dernier n’a cédé que deux points, dont un mérité, six coups sûrs et trois passes gratuites en six manches de boulot. Un simple de Harold Castro et un triple d’Eric Haase ont été à l’origine des deux points inscrits à ses dépens.

Moreno n'a d'ailleurs pas hésité à visiter le lanceur partant au monticule après que ce dernier eut accordé deux buts sur balles consécutifs en première manche.

«C'est bien qu'il soit à l'aise de venir me parler, a indiqué Gausman. À 22 ans, je ne sais pas si j'aurais fait ça, surtout avec un lanceur d'expérience. C'est vraiment bien qu'il se sente à l'aise avec nous.

«C'est bien qu'il se soit débarrassé de plusieurs premières ce soir. Première visite au monticule. Premier coup sûr. Première fois qu'il a été ébranlé par un lancer. C'est bien que cela se soit déjà produit.»

Brieske gâche la fête

Malheureusement pour la formation canadienne, Brieske (1-5) était lui aussi au sommet de sa forme. Il a donné sept frappes en lieu sûr sans accorder de point en cinq manches et deux tiers pour mériter une première victoire cette saison. Même s’il a donné un point aux Jays, Gregory Soto a signé son 13e sauvetage de la saison.

Par ailleurs, le gérant de l'équipe torontoise, Charlie Montoyo, a précisé que le lanceur Matt Chapman n'était pas disponible samedi en raison de fatigue au poignet.

Les Blue Jays, qui n’avaient pas été limités à un point depuis le 18 mai, disputeront un troisième et dernier match au Michigan dimanche avant d’accueillir, à compter de lundi, les Orioles de Baltimore pour une série de quatre parties.