Gala Sports Québec: Parrot et Charron à l’honneur

Le spécialiste du surf des neiges Maxence Parrot et l’haltérophile Maude Charron ont reçu les deux titres les plus prestigieux du 49e Gala Sports Québec samedi, qui se déroulait en présentiel au Marché Bonsecours pour la première fois en deux ans.

Énième signe que les deux dernières années ont été chamboulées par la pandémie, les récipiendaires des prix d’athlète international masculin et féminin ont été remis à des compétiteurs qui ont participé aux Jeux olympiques d’été... et d’hiver.

Car, rappelle-t-on, les Jeux olympiques de Tokyo 2020 ont été repoussés en 2021 en raison de la COVID-19.

Il n’avait donc rien de très normal, ce Gala Sports Québec, qui a d’ailleurs donné du fil à retordre aux juges compte tenu du grand nombre d’athlètes en lice.

Mais, ironiquement, il permettait aussi aux nominés de renouer avec une certaine normalité : celle de célébrer ensemble les exploits sportifs de la dernière année.

Pendant la soirée, animée par Alexandre Despatie et Yan England, on a notamment pu voir le patineur de vitesse retraité Charles Hamelin en grande discussion avec le « king des bosses », Mikaël Kingsbury.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Et c’est d’ailleurs la raison première pour laquelle Charron, médaillée d’or chez les 64 kg à Tokyo, s’était présentée dans le Vieux-Montréal samedi.

« Je venais d’abord pour renouer avec les athlètes que j’avais connus à Tokyo et que j’avais perdus de vue après les Jeux », a-t-elle reconnu, encore toute surprise de tenir son Maurice entre ses mains.

Motivation supplémentaire

Il y a presque un an que la Rimouskoise a enfilé autour de son cou cette fameuse médaille d’or, qui avait marqué l’imaginaire tant le chemin qu’elle avait parcouru pour l’obtenir – elle s’était entraînée dans son garage avant Tokyo – était exceptionnel.

« Je n’allais pas aux Jeux avec l’idée de gagner, a pointé l’haltérophile de 29 ans. Je savais que c’était une possibilité, mais j’y allais sans me mettre de pression supplémentaire sur les épaules. La grosse vague médiatique après, les hommages, ç’a fait du bien.

« On se rend compte que les gens ne suivent pas juste les performances, mais aussi les histoires derrière. Et ça, ça me motive encore plus », a ajouté Charron, qui vise une participation à Paris, dans deux ans.

Parrot avec son fils

Parrot, lui, n’était pas présent pour recevoir le Maurice qui célébrait sa médaille d’or en slopestyle à Pékin, deux ans après qu’il eut reçu un diagnostic de lymphome de Hodgkin.

Photo d'archives, Agence QMI

Le Bromontois de 28 ans est nouvellement papa du petit Blake et a expliqué son absence dans une vidéo, disant que son nouveau-né « occupait présentement tout son temps ».

Gagnante du prix de l’athlète de l’année dans un sport collectif, la hockeyeuse et nouvelle employée du Canadien Marie-Philip Poulin était aussi absente.

Mais pas la patineuse de vitesse longue piste Valérie Maltais, qui a reçu le trophée de partenaire de l’année.

Pari amical

Avec Ivanie Blondin et Isabelle Weidemann (qui l’avait accompagnée samedi), Maltais a remporté l’or à la poursuite par équipe en février dernier, quatre ans après avoir délaissé la courte piste.

Quelques heures avant le gala, la patineuse de Saguenay participait au Grand Défi Pierre Lavoie, en compagnie de Weidemann. Les deux athlètes allaient d’ailleurs retourner sur leurs vélos après la cérémonie.

« Quand j’ai fait la transition du courte piste au longue piste, j’ai eu beaucoup de défis. En tant qu’athlète, mais aussi comme personne. J’ai déménagé à Calgary, j’ai commencé un nouveau sport, avec une nouvelle équipe », a énuméré Maltais, émue de cet hommage.

Cette catégorie de partenaire de l’année était plutôt relevée. L’équipe de relais courte piste médaillée d’or aux derniers Jeux – Charles Hamelin, Steve Dubois, Pierre-Gilles Jordan, Pascal Dion et Maxime Laoun – y était aussi en lice.

Ses anciens coéquipiers n’ont pas manqué de la taquiner avant la remise du prix.

« Les gars me disaient qu’ils étaient cinq Québécois, qu’ils étaient sûrs de gagner! » a rigolé Maltais.

LES GAGNANTS DU 49e GALA SPORTS QUÉBEC

Athlète masculin de l’année

Maxence Parrot – Surf des neiges

Athlète féminine de l’année

Maude Charron – Haltérophilie

Partenaire de l’année

Valérie Maltais – Patinage de vitesse longue piste

Athlète de l’année en sport collectif

Marie-Philip Poulin – Hockey féminin

Équipe de l’année

Carabins de l’Université de Montréal – Soccer H

Entraîneur-e-s en sport individuel

Gregor Jelonek – Patinage de vitesse longue piste

Entraîneur-e-s en sport collectif

Glenn Hoag – Volleyball

Officiel-le niveau international

Mariepier Malo – Basketball

Action bénévole nationale (Dollard-Morin)

Alain Bertrand – Ski acrobatique

Fédération sportive de l’année

Baseball Québec – Baseball

Prix bâtisseur / Hommage Jacques Beauchamp

Marcel Côté – Softball (titre posthume)

Elles veulent soutenir les prochaines fondeuses

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Même si elles ont mis un terme à leur carrière de fondeuse dans les semaines qui ont suivi les Jeux olympiques de Pékin, Cendrine Browne et Laura Leclair veulent s’assurer qu’il y aura une relève féminine pour skier dans leurs traces.

C’est ainsi qu’au cours des deux dernières années, Browne et Leclair ont concilié leur carrière d’athlète et leurs projets personnels pour mener à terme le programme Féminaction, qui a pour but d’encourager les filles à continuer de pratiquer le ski de fond.

Car, tant Browne, 28 ans, que Leclair, 25 ans, ont remarqué au fil de leurs années de compétition que les fondeuses féminines avaient tendance à délaisser le sport à un jeune âge.

Et même aussi tôt qu’à l’adolescence, soit entre 13 et 16 ans. « On veut leur faire découvrir les différentes facettes du sport, a expliqué Leclair, samedi. Pas seulement comme athlète, mais comme entraîneuse ou encore, comme membre d’un conseil d’administration. »

Le combat de Browne

Pour Browne, Féminaction est aussi né d’une série d’injustices qu’elle dit avoir subies de la part de sa fédération sportive, après qu’elle eut souffert d’une « dépression postolympique ».

« Après ça, ils m’ont enlevée de l’équipe, a-t-elle expliqué, et ils ont mis plus d’hommes que de femmes. J’ai dû me battre pour retrouver ma place. Je veux qu’on aille chercher une certaine équité dans notre sport, ce qui est une problématique dans plusieurs disciplines en ce moment. »

Pour ce faire, les deux filles organisent notamment de deux à trois camps d’entraînement par année pour des fondeuses de niveau compétitif, âgées entre 14 et 17 ans.

Un esprit de communauté

Il n’est pas seulement question de performance, mais aussi de mentorat, afin de guider certaines jeunes vers le rôle d’entraîneuse.

« On veut vraiment créer un esprit de communauté, parce que c’est important pour elles à cet âge-là », a pointé l’athlète de Prévost.

Sinon, Browne et Leclair, se déplacent dans les clubs en région afin « de motiver et d’inspirer les jeunes filles ».

Ce projet d’après-carrière n’a pas empêché les deux fondeuses de disputer les Jeux de Pékin, où Browne a notamment signé un record canadien. Un exploit qui, cinq mois plus tard, la rend encore très heureuse.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Mais le plus fier samedi était Antoine Cyr, copain de Leclair et lui-même fondeur, qui a vu sa bien-aimée se dédier corps et âme dans ses deux passions.

« Ça m’impressionne ! Je suis son plus grand fan. Il y a même d’autres sports qui s’intéressent à ce qu’elles font », a souligné Cyr.

Jennifer Abel

NOUVELLE RETRAITÉE ET MAMAN COMBLÉE

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

L’ancienne plongeuse Jennifer Abel n’a pas eu le temps de vivre le « spleen » que ressentent certains athlètes au moment de leur retraite sportive. Et la raison se trouvait dans ses bras, au Marché Bonsecours. Il y a cinq semaines, la double médaillée olympique et son conjoint, le boxeur David Lemieux, ont accueilli le petit Xander, qui dormait paisiblement lors du cocktail d’ouverture du gala. « J’avais accompli tout ce que j’avais à accomplir durant ma carrière et maintenant, j’ai un merveilleux petit garçon. Je ne pourrais vraiment pas demander mieux », s’est réjouie la nouvelle maman.

Mais Abel, 30 ans, n’a pas seulement embrassé son nouveau rôle de mère, depuis l’annonce de sa retraite, en novembre. Elle est aussi devenue instructrice de méthode Pilates dans les derniers mois. « Mais pour l’instant, je me concentre sur mon petit garçon, a-t-elle pointé. Après, on verra où la vie nous mènera. »

Charles Hamelin

UNE BIOGRAPHIE, UN MARIAGE ET DES VOYAGES

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Charles Hamelin n’a pas eu le temps de s’ennuyer depuis qu’il a accroché ses patins pour de bon, après les Championnats du monde qui se sont déroulés à Montréal, en avril.

Si c’est sa biographie à paraître à l’automne qui occupe le plus clair du temps du nouveau retraité, l’ancien patineur de vitesse courte piste a aussi beaucoup voyagé. Hamelin, grand amateur de F1 — et de Lewis Hamilton — était à Monaco pour le mythique Grand Prix, il y a quelques semaines. Mais non, il n’a pas pu croiser son idole, qui a d’ailleurs inspiré le design de l’un de ses casques aux Jeux olympiques de Pékin.

« Nous on entrait dans les paddocks et eux en sortaient. Mais Monaco, c’était quand même incroyable ! » a lancé le quadruple champion olympique.

Et comme si son printemps n’avait pas été assez occupé, Hamelin épousera sa conjointe Geneviève Tardif, dans une semaine et demie.

Victoria Woo

UNE COLLECTION DE MAILLOTS DE GYMNASTIQUE

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

La gymnaste Victoria Woo a pris sa retraite à l’âge de 24 ans, l’automne dernier. Ce n’est pas que le corps ne tenait plus, « un fait impressionnant à mon âge », mais c’est plutôt la tête qui avait envie de passer à la prochaine étape.

Cette prochaine étape, c’était non seulement de se concentrer sur ses études en marketing à l’Université Concordia, mais aussi sa compagnie de maillots de gymnastique qu’elle a lancée avec sa sœur Rose, qui pratiquait le même sport.

« Pour Elegant Woo’s, on s’est inspirées de ce qui nous plaisait et nous plaisait moins quand on était gymnastes. On veut faire des maillots fashion, mais aussi qui mettent en valeur le corps de la femme. »

Ce qui, rappelle-t-elle, n’est pas toujours le cas en gymnastique, où les formes longilignes sont souvent privilégiées.