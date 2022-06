Grand Prix d’Azerbaïdjan: Lance Stroll dans le mur en qualifications

Auteur de deux sorties de piste en quelques minutes en qualifications, dont la deuxième endommageant sa voiture Aston Martin, samedi à Bakou, Lance Stroll partira une fois de plus du fond de la grille à l’occasion du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Après avoir enregistré un premier chrono modeste, Stroll a raté un freinage au cours de son deuxième tour lancé lors du premier segment de qualifications. Puisqu’il ne restait que peu de temps à la Q1, l'équipe Aston Martin lui a demandé de ne pas revenir aux puits, alors qu’on suspectait des dommages à son aileron avant.

Visiblement ennuyé par des vibrations dues à son freinage raté un peu plus tôt, le Québécois n’a toutefois pas été en mesure de négocier le deuxième virage. Il a percuté la barrière, brisant sa suspension avant. Il s’élancera ainsi de la 19e position dimanche. Il avait pris le départ de la 18e place lors des deux dernières courses, en Espagne et à Monaco.

Stroll devrait toutefois garder le moral en vue de la course. Si sa course a connu une percutante conclusion l’année dernière en raison d’une crevaison à plus de 320 km/h, il a réussi son tout premier podium en carrière sur cette piste en 2017. Depuis, il a terminé au sein du top 10 chaque fois qu’il a vu le fil d’arrivée.

Vettel 9e au départ

Si les dépassements sont possibles avec la plus longue ligne droite du championnat, Stroll aura néanmoins fort à faire pour rejoindre son coéquipier Sebastian Vettel, détenteur de la neuvième position sur la grille.

Devant, Charles Leclerc (Ferrari) a signé une sixième position de tête en huit courses cette saison. Il a devancé Sergio Perez – vainqueur de l’édition 2021 – et Max Verstappen, tous deux chez Red Bull.