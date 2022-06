Jeux vidéo: au royaume des dragons

Créatures mythiques par excellence, les dragons peuplent l’imaginaire des concepteurs de jeux vidéo... ainsi que celui des joueurs qui ont enfin la possibilité d’interagir avec ces animaux fantastiques.

Le mot «dragon» vient du grec ancien «drakon» qui désignait un serpent de mer géant, mais après des millénaires, le mot désigne aujourd’hui des créatures ailées, alliées des humains dans certains cas, et objets de bien des convoitises.

Dans l’univers des jeux, les dragons sont initialement méchants. Dans «Dragon Quest», en 1986, le héros doit se mesurer à Dragonlord, un terrible personnage qui contrôle ces animaux et peut se métamorphoser en dragon. La franchise se décline depuis en mangas, romans et même en un long métrage, «Dragon Quest: Your Story», sorti au Japon en 2019.

Avance rapide à la décennie suivante durant laquelle l’un des dragons les plus mignons à arriver dans l’univers des jeux est incontestablement le petit Spyro, le «Spyro the Dragon» étant sorti pour la PlayStation en 1998.

Les nouvelles versions des jeux de cette franchise ont été rééditées sous le titre «Spyro Reignited Trilogy». Le joueur y incarne toujours le dragon mauve et doit libérer d’autres dragons, emprisonnés dans des pièges en cristal, l’adorable Spyro affrontant le terrible Gnasty Gnorc lors de la bataille finale.

Populaires...

Les dragons sont désormais indissociables de bon nombre de jeux et de franchises, l’inclusion des animaux légendaires offrant aux «gamers» un environnement fantastique dans lequel ils peuvent évoluer avec (ou contre) ces créatures mythiques.

MMORPG dérivé officiel de «Donjons et dragons», «Neverwinter» comprend des quêtes et des campagnes entièrement dédiées aux dragons, ces animaux s’avérant être de redoutables adversaires, même pour des combattants expérimentés. On note avec plaisir que la version pour Windows est téléchargeable gratuitement sur le site officiel.

Impossible de parler de dragons sans mentionner «The Elder Scrolls V: Skyrim», titre dans lequel ces animaux sont indissociables du scénario. En effet, le «Dragonborn» – le joueur – peut absorber l’âme d’un dragon qu’il vient de tuer et il lui faut vaincre Alduin, une créature dont la prophétie indique qu’elle va détruire le monde.

Le MMORPG «World of Warcraft» inclut de méchants dragons dès sa sortie en 2004, mais il devient possible de les chevaucher lors de l’apparition des montures volantes, à la sortie de l’expansion «The Burning Crusade» en 2007. Et la prochaine expansion, prévue cette année, se nomme «Dragonflight» et permettra aux joueurs d’incarner l’un de ces animaux mythiques et de visiter leur monde d’origine.

Loin de ces jeux «sérieux», bon nombre de titres pour téléphones font la part belle aux dragons, mais de manière nettement plus détendue.

Ainsi, «Dragon Farm» (si, si, ça existe) propose de construire une ferme, d’explorer une île mystérieuse et ainsi de découvrir les secrets des dragons (et en plus, ils sont roses... si, si).

Toujours dans la série des dragons mignons, mais cette fois-ci en jeu adapté d’un film, voici «Dragons: Rise of Berk» qui permet de retrouver Croquemou et tous les habitants de l’île de Berk en élevant son propre dragon afin de venir en aide à la population. Oui, c’est adorable.

Espèce de mélange entre un jeu de simulation, «Pokémon» et «Street Fighter», voici «Dragon City Mobile». La description peut sembler étonnante, voire improbable, mais sachez qu’il vous faut construire une ville dans laquelle vous élèverez des dragons. Vous les ferez combattre et les collectionnerez afin de devenir le maître des dragons.

Oui, pas de doute, les dragons sont désormais partout. La preuve (à part celui du parc aquatique du Village Vacances Valcartier)? Même Nintendo s’y est mis en 2017 dans son «Super Mario Odyssey», en incluant le méchant «Lord of Lightning» vers la fin du jeu. Bonne chasse aux dragons!

«Dragon Quest»: https://dragonquest.com pour multiples plateformes

«DQ Dai: A Hero’s Bonds»: https://dragonquest.com/DaiHerosBonds_en/ pour Android et iOS

«Spyro Reignited Trilogy»: https://www.spyrothedragon.com/ pour multiples plateformes

«Neverwinter»: https://www.arcgames.com/en/games/neverwinter pour Windows, Xbox et PlayStation

«The Elder Scrolls V: Skyrim»: https://elderscrolls.bethesda.net/skyrim pour Windows, Xbox et PlayStation https://elderscrolls.bethesda.net/en/skyrim «World of Warcraft»: https://worldofwarcraft.com/ pour Windows et macOS

«Dragon Farm»: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dragonmonster.idlefarmadventure.free&hl=en pour Android et https://apps.apple.com/au/app/dragon-farm-adventure/id1563159261 iOS «Dragons: Rise of Berk»: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ludia.dragons&hl=en pour Android

«Dragon City Mobile»: https://play.google.com/store/apps/details?id=es.socialpoint.DragonCity&hl=en pour Android

«Super Mario Odyssey»: https://www.nintendo.com/store/products/super-mario-odyssey-switch/ pour la Switch