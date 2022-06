La situation qualifiée de «dangereuse» à l’Hôpital du Lakeshore

Vendredi, l’Hôpital général du Lakeshore à Pointe-Claire était occupé à 150%; aujourd’hui, le syndicat déplore le sort de ses membres.

Samedi, le taux d’occupation de l’hôpital en crise était de 123%. De plus, il y aurait 38 malades pour 31 civières disponibles, en plus d’un problème apparent d’effectifs.

Vu l’état de l’institution de santé, le syndicat a demandé aux citoyens d’éviter l’endroit pour le weekend.

Les sept infirmières, qui devraient être 12 pour gérer les urgences de l’établissement, ont déploré la situation, et leur syndicat aussi.

«Ça ne nous fait pas plaisir d’être ici aujourd’hui, mais nous n’avions pas le choix de dénoncer pour aviser la population que c’est dangereux ce weekend, autant pour la sécurité de nos membres que pour la sécurité des gens», a dit Johanne Riendeau, présidente du Syndicat des professionnelles en soins de santé de l’ouest de l’Île-de-Montréal sur les ondes de LCN

Le personnel du Lakeshore est obligé de travailler plus de 20 heures consécutives, parfois jusqu'à 30.

«C’est de pire en pire», a souligné Mme Riendeau.

Le syndicat reproche à la partie patronale de ne pas avoir prévu de plan pour la saison estivale ni de plan de recrutement.

Anne Skaeafm a décidé de sortir de la retraite pour venir prêter main-forte en fin de semaine à l'urgence de l'hôpital Lakeshore.

«Dès mon arrivée au travail, j'ai compris pourquoi ils avaient besoin de moi. Aujourd'hui, on est très occupé et on n’est pas assez d'infirmières. Je me suis même posé la question comment ils auraient fait sans aide supplémentaire», a expliqué l’infirmière retraitée depuis un an et demi.

D’ailleurs, elle a une pensée à ses collègues qui doivent travailler dans ces conditions tous les jours.

«Je me sens triste pour ceux qui travaillent à temps plein, surtout parce qu'ils sont très fatigués. Ils ont des familles, ils ont la vie, puis ils sont fatigués», a-t-elle souligné.