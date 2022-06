L’Avalanche se frotte les mains

Il y a deux gagnants au fait que la série entre le Lightning de Tampa Bay et les Rangers de New York s’étire : les partisans et... l’Avalanche du Colorado.

Les champions de l’Ouest attendent patiemment de connaître l’identité de l’équipe qu’ils vont affronter en finale de la coupe Stanley. Ils pourraient le savoir ce soir puisque le Lightning aura la chance d’accéder à une troisième finale de suite lors du sixième match de la série contre les Rangers. Mais rien n’est encore gagné.

Pendant ce temps, l’Avalanche soigne ses bobos. Nazem Kadri, qui a subi une intervention chirurgicale à un pouce, a déjà repris l’entraînement et plus la finale de l’Est s’étire, plus les chances de le revoir dès les premiers matchs de la série sont bonnes.

Il n’y a pas de secret, à cette période-ci de l’année : la meilleure préparation, c’est le repos.

FATIGUÉS

On sent déjà les joueurs du Lightning et ceux des Rangers à bout de souffle. New York disputera son 20e match des séries ce soir alors que ce sera un 17e pour Tampa. --L’Avalanche n’en a joué que 14.

Depuis quelque temps, on voit que Jon Cooper et Gerard Gallant utilisent leurs quatre trios et leurs six défenseurs. Les présences sont plus courtes.

Aucun doute que l’Avalanche souhaite qu’il y ait un septième match.

En même temps, c’est clair qu’ils ont hâte d’entreprendre cette finale. Elle sera spéciale pour l’organisation, qui attend ce moment depuis la dernière conquête de l’équipe, en 2001.

AVANTAGE TAMPA

À l’image de ce qu’ils ont fait dans les derniers matchs, je ne serais pas surpris que le Lightning soit leur adversaire en finale.

Plus la série avance contre les Rangers, plus on voit que l’expérience acquise par Tampa lors des deux dernières saisons est un facteur. C’est comme s’ils avaient réponse à tout.

Parfois, on a l’impression qu’ils connaissent un lent début de match, mais on ne les sent jamais paniquer. Ils ont une confiance inébranlable en leurs moyens parce qu’ils savent ce que ça prend pour gagner.

Encore une fois, ce sont les vedettes de l’équipe qui mènent la charge, à commencer par le gardien Andrei Vasilevskiy.

Parlant de confiance, lui il en a, et pas à peu près. L’an dernier, quand on regardait Carey Price jouer en séries, on avait l’impression que tout était facile. C’est exactement l’impression que donne le gardien russe depuis le début des séries. Il est toujours bien positionné et il fait paraître faciles des arrêts qui, pour d’autres gardiens, auraient été spectaculaires.

GROS CANONS

Ça, c’est sans parler, encore une fois, de l’apport des Nikita Kucherov, Victor Hedman et Steven Stamkos, qui sont fidèles à eux-mêmes, tout comme Ondrej Palat, qui se veut un héros un peu plus inattendu dans cette série.

Les Rangers feront maintenant face à l’élimination, au domicile du Lightning, ce soir. J’ai bien hâte de voir comment ils vont réagir. Il ne faut pas oublier qu’ils comptent sur une formation relativement jeune et qui n’a évidemment pas l’expérience du Lightning.

– Propos recueillis par Kevin Dubé

Les échos de Bergie

Bravo au CH

L’embauche de Marie-Philip Poulin en est une excellente par le Canadien. Pour l’instant, il s’agit d’une embauche à temps partiel puisque la joueuse vedette ne semble pas encore prête à accrocher ses patins. Toutefois, je sens que ce n’est que le début pour elle avec le Tricolore. Pour moi, un emploi au développement n’est qu’un premier pas puisque je la vois dans un rôle plus important à moyen terme. Peut-être pas dans un rôle décisionnel pour le moment, mais je n’aurais aucune crainte à lui offrir un poste d’adjointe à Martin St-Louis derrière le banc de l’équipe. Ça amènerait un vent de fraîcheur et des idées nouvelles. Après tout, elle est qualifiée. C’est la meilleure joueuse de hockey au monde. Chapeau au Tricolore de s’être assuré ses services avant qu’une autre équipe de la LNH ne le fasse. J’ai l’impression que ça fait longtemps que Geoff Molson la courtisait.

Roy à Boston ?

L’annonce du congédiement de Bruce Cassidy par les Bruins de Boston a aussi ramené le nom de Patrick Roy dans les manchettes. Je ne sais pas s’il s’agirait d’une situation idéale pour lui. L’avenir de Patrice Bergeron est incertain, Brad Marchand et Charlie McAvoy rateront le début de la prochaine saison en raison d’opérations et David Pastrnak veut être échangé. On ne peut pas exactement dire que l’avenir est rose pour les Bruins. De toute façon, Patrick réfléchit à son avenir en ce moment. Ceux qui le connaissent bien disent ne jamais l’avoir vu aussi démoli après une défaite qu’il l’a été après que ses Remparts eurent subi le revers contre les Cataractes de Shawinigan. Chose certaine, personne ne pourra jamais lui reprocher de ne pas être passionné. Peu importe sa décision, il n’aura rien à se reprocher.

La PGA dans la tourmente

La création d’un nouveau circuit professionnel de golf, le circuit LIV, crée tout un émoi dans le milieu. Plusieurs golfeurs ont décidé de quitter le circuit de la PGA pour s’y joindre. Je sais que ça ne fait pas l’unanimité, mais, peut-on les blâmer ? Selon ce qui a été rapporté, Dustin Johnson recevra 150 M$ pour jouer dans le circuit LIV Golf tandis que Phil Mickelson empochera quelque 200 M$. L’argent, ça attire. Par contre, je suis convaincu que certains vont le regretter et voudront revenir. J’ai hâte de voir comment la PGA va gérer ces dossiers. Chose certaine, je ne peux m’empêcher de comparer cette situation à la création de l’AMH en 1971. Au début, ça avait créé une onde de choc et, après, tout s’était replacé.