Les bulletins de la semaine à l'Assemblée nationale

Voici les élus ou chefs de parti politique qui se sont démarqués pour les bonnes ou les mauvaises raisons au cours de la dernière semaine.

Christine Labrie, QS, Marwah Rizqy, PLQ, Véronique Hivon, PQ

La députée de Joliette ne sollicitant pas un nouveau mandat, le désormais célèbre trio des porte-parole de l’opposition en éducation a été réuni une dernière fois pour l’étude du projet de loi sur la création du protecteur de l’élève.

Au cours de ces quatre ans, elles ont été brillantes, éloquentes et constructives.

Leur brio a marqué les esprits. Chapeau !

MarieChantal Chassé, CAQ

Dernière allocution émouvante au Salon bleu. L’ex-ministre de l’Environnement au très court règne, qui s’est ensuite taillé un rôle d’adjointe en Économie, a livré un message inspirant. « Je me suis relevée aussi pour les femmes parce que je veux qu’elles croient qu’on peut avoir de l’audace [...], qu’on peut trébucher, se relever et en ressortir plus fortes. »

Benoit Charette, CAQ

Belle preuve de respect envers le député gentleman de Jonquière, Sylvain Gaudreault, à qui il a rendu hommage sur le parquet du Salon bleu, avant son retrait de la vie politique. Pour la redevance sur l’eau, il aurait fallu bouger bien avant dans le mandat, plutôt qu’en déposant un projet de loi qui mourra au feuilleton.

Vincent Marissal, QS

Acerbe et généralement juste, le député de Rosemont a merveilleusement bien décrit le potentiel élevé du ministre de l’Économie pour s’illustrer dans de nouvelles apparences de conflit d’intérêts. « M. Fitzgibbon, en matière d’éthique, c’est un carambolage au ralenti sur une autoroute glacée. On le sait que ça va arriver. »

Jean Boulet, CAQ

Le ministre a entrepris de fermer le robinet. L’accès au permis de travail post-diplôme sera revu avec le fédéral pour empêcher des collèges privés de continuer à recevoir des étudiants de l’Inde à la pelle et de constituer une porte d’entrée à l’immigration permanente. Il mise sur une immigration davantage francophone.