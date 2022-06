Les nouvelles erreurs de Poutine

Mais qu’est-ce qui arrive à Vladimir Poutine ? Lui qui avait un jugement si sûr, par exemple avec ses politiques à l’égard de la Syrie et de la Turquie. Après s’être lourdement trompé sur l’Ukraine, sur l’Union européenne et sur l’OTAN, le voilà qui récidive.

Lors de la visite à Moscou d’une exposition sur le tsar Pierre le Grand, il s’est lui-même comparé à Pierre le Grand et il a indirectement revendiqué le retour des territoires de la Russie de cette époque. Comme si cette gaffe n’était pas suffisante, il a ensuite, dans une émission de télévision, indiqué que les pays européens ne pourraient pas se passer de l’énergie russe à long terme. Il a tout faux.

1.Qu’a déclaré Poutine

Pierre le Grand (1672-1725) fut le grand modernisateur de la Russie, mais aussi celui qui édifia un pouvoir absolutiste. Que Poutine se réfère à Pierre le Grand est donc en soi une image politique très forte. Selon Poutine « La conquête de la Suède ne consistait pas à conquérir quelque chose pour Pierre, il s’agissait de reprendre un territoire ». Pourquoi reprendre un territoire ? Parce que, poursuit Poutine, des Slaves y vivaient. Et Poutine d’ajouter : « il est impossible, comprenez-vous, impossible de construire une clôture autour d’un pays comme la Russie ». Et encore : « un État est ou bien souverain, ou une colonie. Il n’existe pas de statut entre les deux ». Il conclut : « notre responsabilité est de reprendre et de consolider ».

2.Comment interpréter les propos de Poutine ?

En d’autres termes, les pays d’Europe de l’Est dans lesquels vivent des Slaves sont des territoires russes à reprendre. La même logique prévaut pour les pays d’Asie centrale. L’expansion territoriale de la Russie se justifie par la nature de son territoire, qui est impossible à protéger autrement que par des conquêtes.

3.Pourquoi s’agit-il d’une erreur ?

Cette vision conquérante affirmée ne peut que provoquer des alliances contre la Russie chez tous les États dont le territoire est menacé par Poutine.

4.Pourquoi les pays européens peuvent-ils se passer de l’énergie russe ?

Poutine sous-estime la volonté des pays de l’Union européenne, ainsi que l’évolution rapide des énergies vertes. Les Européens se sont mis d’accord très rapidement pour se passer du pétrole russe. Ils sont en train de bannir l’utilisation du charbon. Seul le gaz russe peut encore prétendre à une certaine utilité à long terme. Pourtant, les pays de l’Union européenne doivent devenir carboneutres d’ici 2050. Cette politique qui, il est vrai, a du mal à accoucher implique une diminution des importations d’énergie et une augmentation des sources locales d’énergies vertes. Sur 25 ans, la fenêtre d’exportation d’énergies russes vers l’Europe est en train de se fermer complètement et rapidement.

5.Pourquoi Poutine commet-il de telles erreurs ?

La cause de ses erreurs est impossible à déterminer avec certitude. Cependant, deux hypothèses dominent les autres. La première est que son état de santé affecte son jugement. Il est possible que les rumeurs sur un cancer dont il souffrirait soient fondées. La seconde hypothèse est que sa quête de pouvoir ait fini par l’isoler dangereusement de la réalité. Il vivrait cloîtré parmi des courtisans. Ceux-ci n’oseraient pas lui révéler l’étendue des dysfonctions de son appareil d’État et encore moins le détromper sur la fausseté de ses analyses. Peu importe la source de ses graves erreurs, Poutine est certainement devenu une menace pour la Russie.