L’ovation de boue

Attention, ça peut déraper puisque nous entrons lentement dans l’espace-bouette, le temps de la joyeuse fange à 4 mois de l’élection provinciale, le 3 octobre où ne tomberont pas que les feuilles. On a déjà commencé à se « pitcher » de la salissure.

C’est habituel et de bonne guerre. Et pourtant, ça prendrait une étourdissante et suffocante série de gaffes, bourdes, gaucheries et énormités pour que trébuche le clan Legault. Ce sera plus expéditif qu’un CAQ de 7. Il est même étonnant que les autres partis se présentent en séries. Ma boule de cristal, mon petit doigt et la puce dans mon oreille sont unanimes. Ce ne sera pas un balayage, ce sera l’aspirateur au complet dans toutes les pièces.

Avez-vous déjà vu les libéraux autant au plancher ? Ils sont presque sous les tuiles. Pauvre madame Anglade ! Quel mauvais endroit au mauvais moment ! Pauvre monsieur Duhaime ! Je ne crois pas que les conservateurs vont conserver grand-chose de ce scrutin. Et Bernard Drainville qui fait la preuve P + Q que son ancien parti n’est presque plus. Même Lucien Bouchard en rajoute.

On aime bien Québec solidaire, c’est la seule porte où il pourrait y avoir l’ombre d’une surprise. Je n’y crois pas ou peu.

LA RÉCOMPENSE

François Papa Legault s’est fait suer au quotidien pendant une grande partie de la pandémie et c’est l’automne prochain qu’il va récolter pour son labeur. S’ajoute même le luxe de trouver des candidats vedettes tentés par la victoire si opportuniste et trop facile. Drainville, genre. Mais oui, ils voudront aider le Québec répèteront-ils jusque dans la limo. Très tentant.

Donc, regardons passer la boue électorale pendant tout l’été ponctué d’une accélération en septembre. Il y a longtemps qu’on n’a pas vu des résultats aussi prévisibles. Les élections, c’est un petit cent millions de dollars qu’il faut investir tous les quatre ans au provincial. Démocratie oblige, que veux-tu. Aussi bien que ce soit drôle.

